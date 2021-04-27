Cenevre'deki Gayriresmi Kıbrıs Görüşmeleri Bugün Başlıyor

Dün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise öğle saatlerinde Cenevre’de olacak.

Cenevre’de üç gün sürecek gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri bugün başlıyor.

Cenevre’deki görüşmeler Kıbrıs’taki tarafların yanısıra garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5+BM formatında yapılacak.

Başbakan Ersan Saner’in yanısıra siyasi parti liderleri ve temsiclileri ile gazetecilerin yer aldığı heyet dün Cenevre’ye ulaştı.

Rum lider Nikos Anasatasiadis ve heyeti de dün Cenevre’ye gitti.

Dün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise öğle saatlerinde Cenevre’de olacak.

CENEVRE PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki müzakere heyeti ile birlikte, bugün 13.30’da (İsviçre saati ile 12.30) Cenevre’de olması bekleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Cenevre’de olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye varışının ardından saat 17.00’de (İsviçre saati ile 16.00) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Guterres’in, Tatar ile görüşmesinin ardından da Anastasiadis ile biraraya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından BM Genel Sekreteri Guterres, saat 21.45’te (İsviçre saati ile 20.45) heyetlerin sınırlı katılım göstereceği bir davet verecek.

Cenevre görüşmelerinin yarın tüm tarafların katılacağı toplantı ve ikili görüşmelerle devam etmesi öngörülüyor. Genel Sekreterin yarın, üç garantör ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla da ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.

Cenevre’deki Kıbrıs toplantıları, 29 Nisan Perşembe günü yapılacak görüşmeleriyle tamamlanacak.