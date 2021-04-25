Cenevre’deki görüşme programı Rum basınında

Cenevre’de 27-29 Nisan’da düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferansının detaylı görüşme programı, Rum basınında yayımlandı.

Rum Yönetimi Başkanı ve beraberindekilerin (Rum müzakere heyeti üyeleri ve siyasi parti başkanları) Cenevre’ye yarın hareket edeceği kaydedilen haberlere göre, Cenevre görüşmelerinin programı şöyle:

Görüşmeler 27 Nisan Salı akşamüzeri Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Kıbrıs saati ile 18.00) ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le (Kıbrıs saati ile 19.00’da) yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak.

Daha sonra Genel Sekreter konferans çerçevesinde katılımcılar onuruna davet verecek. Davete her bir taraf 1+2 katılım düzeniyle iştirak edecek.

28 Nisan Çarşamba programı, Kıbrıs saati ile 11.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşme ile başlayacak. Bu çerçevede Genel Sekreter’in, iki liderin ve üç garantör gücün Dışişleri Bakanlarının açılış konuşmaları yer alacak.

Ardından Genel Sekreter Cenevre’deki BM binasında müdahil taraflar ile ikili görüşmeler yapacak. 5+1 katılım düzeni ile Genel Sekreter Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs saati ile 15.00’te, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de 16.00’da aynı katılım düzeninde görüşecek.

Kıbrıs saati ile 17.00’de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşecek olan Genel Sekreter, 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 19.00’da da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Daha sonra, Kıbrıs saati ile 20.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşmeye geçilecek ve ardından da katılımcılar için akşam yemeği verilecek.

Program, 29 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te (Kıbrıs saati ile) Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapmasını öngörüyor. Bunu, Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme takip edecek. Kıbrıs saati ile 13.00’te de Genel Sekreter ile bütün katılımcıların iştirak edeceği görüşme yapılacak.