  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Cenevre’deki görüşme programı Rum basınında

» »
Cenevre’deki görüşme programı Rum basınında
Cenevre’deki görüşme programı Rum basınında

Cenevre’de 27-29 Nisan’da düzenlenecek gayriresmî 5+BM konferansının detaylı görüşme programı, Rum basınında yayımlandı.

Rum Yönetimi Başkanı ve beraberindekilerin (Rum müzakere heyeti üyeleri ve siyasi parti başkanları) Cenevre’ye yarın hareket edeceği kaydedilen haberlere göre, Cenevre görüşmelerinin programı şöyle:

Görüşmeler 27 Nisan Salı akşamüzeri Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Kıbrıs saati ile 18.00) ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le (Kıbrıs saati ile 19.00’da) yapacağı ikili görüşmelerle başlayacak.

 

Daha sonra Genel Sekreter konferans çerçevesinde katılımcılar onuruna davet verecek. Davete her bir taraf 1+2 katılım düzeniyle iştirak edecek.

 

28 Nisan Çarşamba programı, Kıbrıs saati ile 11.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşme ile başlayacak. Bu çerçevede Genel Sekreter’in, iki liderin ve üç garantör gücün Dışişleri Bakanlarının açılış konuşmaları yer alacak.

Ardından Genel Sekreter Cenevre’deki BM binasında müdahil taraflar ile ikili görüşmeler yapacak. 5+1 katılım düzeni ile Genel Sekreter Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs saati ile 15.00’te, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de 16.00’da aynı katılım düzeninde görüşecek.

Kıbrıs saati ile 17.00’de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşecek olan Genel Sekreter, 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 19.00’da da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Daha sonra, Kıbrıs saati ile 20.00’de bütün katılımcıların yer alacağı görüşmeye geçilecek ve ardından da katılımcılar için akşam yemeği verilecek.

Program, 29 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te (Kıbrıs saati ile) Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Tatar’la, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile ikili görüşmeler yapmasını öngörüyor. Bunu, Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme takip edecek. Kıbrıs saati ile 13.00’te de Genel Sekreter ile bütün katılımcıların iştirak edeceği görüşme yapılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar Biden'i Kınadı25 Nisan 2021 Pazar 16:49
  • KTÖS: “Kolej giriş sınavları vazgeçilmez değildir”25 Nisan 2021 Pazar 16:38
  • Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Platformu: “Şimdi iki devletli çözüm zamanıdır”25 Nisan 2021 Pazar 16:36
  • Üstel:Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa cezasına katlanacak25 Nisan 2021 Pazar 16:25
  • Rogers:“Halk, pandemiden daha fazla hükümet edemeyenlerin beceriksizliğinden korkuyor”25 Nisan 2021 Pazar 16:20
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve müzakere heyeti PCR testlerini yaptırdılar25 Nisan 2021 Pazar 16:14
  • Özyiğit: "Cumhurbaşkanının çekmecesindeki haritadan bile bihaber oluşu zaten oraya ne için gittiğini belli ediyor"25 Nisan 2021 Pazar 15:12
  • Rogers: Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözümü destekliyorum25 Nisan 2021 Pazar 14:54
  • Korkmazhan: " Arıklı, neden Cenevre'ye gidemiyorsunuz? "Sorun nedir?25 Nisan 2021 Pazar 14:50
  • Başbakan Ersan Saner, yarın Cenevre’ye gidiyor25 Nisan 2021 Pazar 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti