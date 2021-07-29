Cengiz Ratip’in Büstü Açıldı

Varoluş mücadelesinin önemli isimlerinden ve Kıbrıs Türkü’nün tek parlamenter şehidi Cengiz Ratip’in büstü bugün açıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri birer konuşma yaptılar.
Varoluş mücadelesinin önemli isimlerinden ve Kıbrıs Türkü’nün tek parlamenter şehidi Cengiz Ratip’in büstü bugün açıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri birer konuşma yaptılar.
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