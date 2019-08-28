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Cengiz Topel Hastanesi’nde diyaliz merkezi hizmete açıldı

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Cengiz Topel Hastanesi Diyaliz Merkezi açıldı.
Cengiz Topel Hastanesi’nde diyaliz merkezi hizmete açıldı

Güzelyurt Lefke bölgesindeki hastalara yedi ünite ile günde iki vardiya şekilde hizmet verecek merkezin açılışını Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptı. 

Yeşilyurt’taki Cengiz Topel Hastanesi’nde hizmete giren üniteyle, ülkedeki diyaliz merkezi sayısı dörde ulaştı.

Pilli, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşlara her bölgede kaliteli ve eşit sağlık hizmeti sunmak ve sağlıktaki sıkıntıları aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. 

Sağlık Bakanı Pilli, devletin yanı sıra sağlık alanına duyarlı vatandaşlar ile sivil toplum örgütlerinin de destek ve katkı sağladığına dikkat çekerek, "Sağlığa yapılan katkı geleceğe katkıdır" dedi.

OYGAR: “BÖLGEDEKİ DİYALİZ HASTALARINA KOLAYLIK”

Diyaliz Merkezi açılışı nedeniyle düzenlenen törende ilk sözü Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Deren Oygar aldı. Oygar, bölgedeki diyaliz hastaları için hastanede yeni bir ünite açıldığını ifade ederek, bakan ve ekibine teşekkür etti. 

Merkezin, hastalara bölgelerinde hizmet almalarına kolaylık sağlayacağını ifade eden Oygar, dünyada ve ülkede artan böbrek yetmezliği hastalarına işaret etti ve bugün açılışı yapılan merkezin ülkedeki 4. diyaliz ünitesi olduğunu kaydetti. 

HIDIROĞLU: “YENİ HİZMET ÜNİTESİNE KAVUŞTUK”

Cengiz Topel Hastanesi Başhekim Dr. Zafer Hıdıroğlu da, hastanenin yeni bir hizmet ünitesine kavuştuğunu belirterek, bundan sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Bölgedeki hastaların Lefkoşa’da hizmet aldığını ve zorlandığını ifade eden Hıdıroğlu, bu hizmetin şimdi kendi bölgelerindeki hastanede verilmesinin güzel olduğunu kaydetti. 

Hastanede yeni hizmetlere devam edileceğine inanç belirten Hıdıroğlu, bakan ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hastaneyi daha da geliştireceklerine vurgu yaptı ve merkezin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti. 

PİLLİ: “SAĞLIĞA KATKI, GELECEĞE KATKIDIR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, merkezin bölgeye kazandırılmasından mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, bölgede önemli bir adım attıklarını söyledi. 

Pilli, hastanede açılan merkezin hastalara bölgesinde yerinde hizmet yanında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de yükünü azaltacağını belirterek, merkezin yedi diyaliz makinesiyle günde iki vardiyada hizmet vereceğini kaydetti. 

Sağlıkta kaliteli hizmeti her bölgede vatandaşlara sunmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Pilli, sağlık alanına devlet yanında sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da katkıda bulunduğuna işaret etti ve teşekkürlerini sundu. 

"Sağlığa katkı geleceğe katkıdır" diyen Pilli, "Katkı yapan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. 

Merkezde görev yapan yetkililere de teşekkür eden ve başarılar dileyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Lefke bölgesinde sağlık alanında yıllardır sıkıntılar olduğunu, kendilerinin de göreve gelince sıkıntıları bildiklerinden dolayı hızlı çözümler üretmek için çalıştıklarını kaydetti. 

Pilli, Güzelyurt ve Lefke’nin sağlık alanında da bir olduğunu ve Güzelyurt Sağlık Ocağı ile Cengiz Topel Hastanesi’nin iyi bir iş birliği yakalandığını ifade ederek, sağlık hizmeti kalitesinin arttığını söyledi. 

"Sıkıntılar var biliyoruz ama sebep bürokrasidir ve maddi sıkıntılarıdır" ifadelerini kullanan Pilli, çok yakında bu sıkıntıların giderileceğini belirtti. 

Bölgede kalıcı hizmetler ve doktorlar hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Pilli, "İleriye yönelik adımları, var gücümüzle atarak sıkıntıları çözeceğiz. Sağlık ülke genelinde bir bütündür. Karpaz’da da bu sorunları çözeceğiz" dedi. 

Sağlık Bakanı Pilli, konuşmasının ardından merkezin açılışını yaptı ve merkezde tedavisi süren hastaları ziyaret ederek, sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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