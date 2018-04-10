“Cengiz Topel Hastanesi‘ne Diyaliz Merkezi kurulacak”

Besim, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu içerisine yaptırılan Nakil Merkezi’nin, donanımı ve hemşire eksikliğinin giderilerek en kısa sürede tamamlanıp hizmete gireceğini de söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Güzelyurt ve Lefke Bölgesi için Cengiz Topel Hastanesi içerisine Diyaliz Merkezi kurulması, derneğin Sağlık Bakanlığı’na bağışladığı maddi katkı ile yapılan ‘Nakil Merkezi’nin donanımının tamamlanması ve hemşire eksiğinin giderilmesi taleplerini Bakan Besim’e iletti.

Dernek üyeleri ayrıca, organ bağışları ve organ nakilleri için Sağlık Bakanlığı ve hastaneler arası merkezi otomasyon sisteminin kurulması, organ bağışı konusunda bölgelerde bilgilendirme toplantılarının ve konferansların yapılması konusunu da gündeme getirdi.

“NAKİL MERKEZİ, KISA SÜRE İÇİNDE EKSİKLİKLERİ GİDERİLEREK HİZMETE GİRECEK “

Bakan Besim, önümüzdeki aylarda Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki hastaları için Cengiz Topel Hastanesi’ne Diyaliz Merkezi’nin kurulması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Besim ayrıca, derneğin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu içerisine yaptırdığı Nakil Merkezi’nin donanımı ve hemşire eksikliğinin giderilerek en kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

Besim, organ bağışının hayati önem taşıdığını, bugüne kadar ülkede yapılan tüm nakillerin başarılı olduğunu ve nakil olan hastaların diyaliz ihtiyacı olmadan hayatlarına devam ettiklerini, organ bağışı konusunda bölgelerde de çalışmalar yapılacağını ekledi.