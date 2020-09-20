  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

» »
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibi Leicester City'nin Roma forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiği kesinleşti. Açıklamada transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi. 

'Çağlar ile aynı takımda olmak mutluluk verici'İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Ünder şunları söyledi: "Leicester'de antrenmanlara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman İngiltere'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım. Takım arkadaşlarıma saha içi ve dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her geçen gün yükselteceğime inanıyorum. Kendimi hızlı bir oyuncu olarak görüyorum ve takım arkadaşlarıma birçok gol fırsatı hazırlayacağım." 

 

Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile aynı takımda olmaktan mutluluk duyacağını vurgulayan Cengiz, "Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü Leicester City'de çok iyi arkadaşlarım var. Çağlar ile aynı takımda olmak mutluluk verici. Onun için Leicester'ın maçlarını sürekli izlemiştim" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söğüncü: Havaalanında bekleyeceğim

Söğüncü de Ünder'i beklediğine dair esprili bir paylaşım yaptı: "Havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için elimdeki kağıda ne yazsam?"

​Öte yandan Twitter hesabından Roma'ya veda mesajı da yollayan Ünder, şunları kaydetti:

"3 yıl önce bu kapıdan geçtiğimde, büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma kentini de çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bu eşsiz zamanların ardından artık yeni bir yarışa hazırım. Bana güvenerek kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ailem ve menajerime, verdikleri destekten dolayı her zaman minnettar kalacağım."

Roma'da 88 maçta 17 gol

​İngiliz basına göre Leicester City, Cengiz Ünder'i bu sezon kiralamak için Roma'ya 3 milyon euro ödeyecek. Ünder, Roma formasıyla 88 karşılaşmada 17 gole imza atmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mbappe ‘corona’ya yakalandı08 Eylül 2020 Salı 22:11
  • Osmanlıspor'un ismi değişti08 Eylül 2020 Salı 18:24
  • Galatasaray'da Kevin Strootman sesleri!05 Eylül 2020 Cumartesi 12:40
  • Galatasaray'a transfer müjdesi! Orta saha geliyor..05 Eylül 2020 Cumartesi 12:20
  • Gençler Birliği sezonu açtı, sahaya indi05 Eylül 2020 Cumartesi 09:15
  • Şenol Güneş: Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık04 Eylül 2020 Cuma 09:02
  • Arda Turan golle döndü, sosyal medya yıkıldı!04 Eylül 2020 Cuma 08:57
  • Brezilya Futbol Federasyonu'ndan kadın ile erkek oyuncular arasında eşit ücret kararı03 Eylül 2020 Perşembe 11:21
  • Larnaka Gençler Birliği'nden imza şov! 5 transfer birden yaptılar02 Eylül 2020 Çarşamba 12:18
  • Erhürman: KOP süreci yeniden denenmeli31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti