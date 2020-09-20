Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibi Leicester City'nin Roma forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiği kesinleşti. Açıklamada transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

'Çağlar ile aynı takımda olmak mutluluk verici'İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Ünder şunları söyledi: "Leicester'de antrenmanlara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman İngiltere'de oynama hayalim vardı ve Premier Lig'de sahne almak için harika bir fırsat yakaladım. Takım arkadaşlarıma saha içi ve dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her geçen gün yükselteceğime inanıyorum. Kendimi hızlı bir oyuncu olarak görüyorum ve takım arkadaşlarıma birçok gol fırsatı hazırlayacağım."

Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile aynı takımda olmaktan mutluluk duyacağını vurgulayan Cengiz, "Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü Leicester City'de çok iyi arkadaşlarım var. Çağlar ile aynı takımda olmak mutluluk verici. Onun için Leicester'ın maçlarını sürekli izlemiştim" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söğüncü: Havaalanında bekleyeceğim

Söğüncü de Ünder'i beklediğine dair esprili bir paylaşım yaptı: "Havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için elimdeki kağıda ne yazsam?"

​Öte yandan Twitter hesabından Roma'ya veda mesajı da yollayan Ünder, şunları kaydetti:

"3 yıl önce bu kapıdan geçtiğimde, büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma kentini de çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bu eşsiz zamanların ardından artık yeni bir yarışa hazırım. Bana güvenerek kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers ve teknik ekibe teşekkür ederim. Ailem ve menajerime, verdikleri destekten dolayı her zaman minnettar kalacağım."

Roma'da 88 maçta 17 gol

​İngiliz basına göre Leicester City, Cengiz Ünder'i bu sezon kiralamak için Roma'ya 3 milyon euro ödeyecek. Ünder, Roma formasıyla 88 karşılaşmada 17 gole imza atmıştı.