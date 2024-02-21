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Cengizköy 6 saat elektriksiz kalacak...

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KIB-TEK Yukarı Cenzgizköy bölgesinin yarın 6 saat elektriksiz kalacağını duyurdu.
Cengizköy 6 saat elektriksiz kalacak...

KIB-TEK'in kesinti ile ilgili açıklaması şöyle:

22 Şubat 2024 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Yukarı Cengizköy’e elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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