Cengizköy'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazasında Tutuklama

Cengizköy'de 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 18:30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımının birleşimiyle ciddi sonuçlara yol açtı. Olay, Cemal Eruç Caddesi üzerinde yaşandı ve kaza sonucunda yaralanan sürücü tutuklanarak soruşturma başlatıldı.
Tülay DUMLUPINAR (K-37) isimli sürücü, 215 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki JY 818 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen Uluç BAŞAR(E-45) yönetimindeki TMS 890 plakalı otobüs aracın sağ yan kısmına çarpıştı.
Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü Tülay DUMLUPINAR, Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek tutuklandı. Alkollü araç kullanımı ve dikkatsiz sürüşün yol açtığı bu kaza, trafik güvenliği konusunda dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.
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