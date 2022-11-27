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Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması

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Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması
Cengo Püsküllü Parkı’nda Teknolojik Kerpiç Uygulaması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından Cengo Püsküllü Parkı’nda “Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitim” düzenlendi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cengo Vakfı’nın, Girne Püsküllü bölgesinde çocuklar ve gençler için park ve aktivite alanı proje inşası yürüttüğü belirtilerek, bu kapsamda Teknolojik Kerpiç Yapımı ve Uygulamalı Eğitim düzenlendiği kaydedildi.

Yüksek Mimar Özge Özbekoğlu tarafından yapılan uygulamalı eğitimde toprak yapıların en önemli özelliğinin, en iyi yaşam koşullarını en az miktarda enerjiyle sağlamak olduğuna dikkat çekildiği ifade edilen açıklamada, KKTC’nin enerji ithal eden bir ülke olduğu halde klima kullanılması sorununa değinildi. Ayrıca 21. yüzyılda çevre ve insan dostu barınakları kullanmanın gerekliliği vurgulandı.

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