Cenk, GG Yolunda

Yeni sezonda sıkıntı yaşamak istemeyen Gençlik Gücü'nde transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta Turgut Kaan Çoban'ı kadrosuna katan GG, kaleci transferi için de çalışma başlattı. Yeşil beyazlılar, bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunan deneyimli file bekçisi Cenk Yılmaz'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. GG yönetiminin DTB yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken, bu transferin gerçekleşmesi ise biraz da Ozan Moroğlu transferine bağlı.

Doğan'ın Yenicami'den kaleci Ozan'ı kadrosuna katma durumu olursa, Cenk'i Gençlik Gücü'ne verebilme ihtimalinin yüksek olduğu bilgisi edinildi.