Cenk Hoca neden Akıncıya küfretti?

Cenk Hoca videosunda neden Akıncı'ya küfrettiğine dair bir video çekti

Geçtiğimiz gün youtube kanalından yaptığı açıklamayla tepki çeken ve Cumhurbaşkanlıı tarafından Bilişim Suçları Yasasına dayanarak içeriğin kaldırılması başvurusu yapılan videosundan sonra Cenk Hoca ''Neden Akıncı'ya küfrettim'' başlığıyla bir video yayınladı.

Cenk Hoca videosunda neden Akıncı'ya küfrettiğine dair şu sözleri söyledi:

-Başbakan Sağlık Bakanı hiç kimsedir.

-Ben Sağlık Bakanını tanımıyorum.

-Ben Akıncıya küfrettim diye gündem oldu 1 günde 26 bin kişi izledi.

-Sesimi duyurmak için söyledim.

-Akıncının adını anmasaydım Meclise gitmeyecekti bu konu.