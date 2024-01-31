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Cenk Mutluyakalı Yazdı... Üstel hükümeti, Mağusa halkını mı cezalandırıyor?

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Cenk Mutluyakalı Yenidüzen:'de Yazdı... Üstel hükümeti, Mağusa halkını mı cezalandırıyor?
Cenk Mutluyakalı Yazdı... Üstel hükümeti, Mağusa halkını mı cezalandırıyor?

Üstel hükümeti, Mağusa halkını mı cezalandırıyor?

22 milyon TL…
Gazimağusa Belediyesi’nin Maliye’den bir senedir alacağı var.

İnsanlar hizmet eksikliğinden şikayet ediyor, haklı…
Maliye bu rakamı niye ödemiyor?
Mağusa halkını mı cezalandırıyor, Üstel Hükümeti...
Trafik cezalarından oluşan bir kaynak bu…
Yurttaş ödemiş zaten para toplanmış…

İyi de Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ne yapıyor, sevgili Mahmut Özçınar hocam…
Kim bilir, her belediyenin ne kadar alacağı var, Maliye’den…

Hayat kalitemiz sürekli gerilerken, Maliye’nin bu tavrı kabul edilemez.

İçinde sanayicimiz olmayacak Sanayi Bölgeleri!

Türkiye’nin desteği ile ülkemizde  “Organize Sanayi Bölgeleri” yapılacak ancak bu zihniyetle ilerlersek içinde Kıbrıslı Türk sanayici olmayacak.

Yeni bir “yoklaşma” süreci başlayacak, böylece…
İlhak projesi “organize” bir ortaklıkla ilerliyor.
Kıbrıslı Türkler yerine “Kıbrıs’ta Türkler” diyorlar adına!

***

Türkiye Cumhuriyeti’nin adaya yönelik yatırımları elbette değerledir.
Ancak son dönemde bu yatırımların ortak bir koşulu var.
Ercan’a havaalanı yapılacak, işletmeci Türkiye’den olacak.
Turizm bölgesi planlanacak, oteller Türkiye’den gelecek.
Elektrik getirilecek, anahtar, Türkiye’den bir şirkete verilecek.

Şimdi de “Organize Sanayi Bölgesi” karşılığında, Türkiye’den işletmeler gelecek, buradaki sanayiciyle eşit koşullara sahip olacak.

Son bir haftadır bu meseleyi yazıyorum, dün de Meclis’te konuşuldu uzun uzun…
“Bizim yapamadığımız, istihdam odaklı, ihracata yönelik, katma değer yaratacak yatırımları elbette istiyoruz” dedi Tufan hoca…
Ancak şu uyarıyı da yaptı:
"Bizim sanayicimizin yaptığı ya da yapabileceği bir yatırım için Türkiye'den gelecek sanayiciye eşit koşulları yaratmak, buradaki sanayicinin baş edemeyeceği bir rekabettir. Böyle bir durumda Organize Sanayi Bölgelerimiz olacak ama içinde buradan sanayici olmayacak."

***

“Yabancı sermaye” kabul etmiyorlar, Türkiye’den gelecek sermayeyi…
Türkiye “yurt içi” oldu burada, Kıbrıslı “yabancı…”

Haber Kaynağı: İsimsiz bir yol, isimli bir mezar - Cenk Mutluyakalı

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