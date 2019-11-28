Cenk Mutluyakalı Yenidüzen'de yazdı.. "Türkiye’nin başkan yardımcısı, ülkemizden büyük bir medya patronunu çağırdı."

Türkiye’nin başkan yardımcısı, ülkemizden büyük bir medya patronunu çağırdı.

Görüştüler.

Çok yakın zamanda oldu bu görüşme…

Baş başa…



* * *



Anketler sipariş edildi.

Masaya üç yüz bin lira gibi bir para kondu.

Bu paranın bir ucunda bahis patronu vardı.

Bir diğer ucunda medya!

Tam ortasında hükümetin büyük partisi vardı…



* * *



Medya patronu köşe yazarlarını toplantıya çağırdı.

Her birinin gözlerinin içine baktı…

Her birine mesajını çok net verdi:

“Bu seçimde Ersin Tatar’ı destekliyoruz.”



* * *



Bu kadarla da kalmadı.

“Tatar’ı destekliyor, Özersay’a da dokunmuyoruz.”

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