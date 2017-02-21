 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.123
  • Altın 143,136
  • Dolar 3,6169
  • Euro 3,8134
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

Cenk Tosun, Beşiktaş'a ilki yaşatacak

» »
Cenk Tosun, Beşiktaş'a ilki yaşatacak
Cenk Tosun 16 golle, gol krallığında zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'a hücumda büyük destek veren Cenk Tosun, sezon sonunda gol kralı olması halinde siyah-beyazlı takımda bir ilki gerçekleştirecek.

Ligde 21 haftanın ardından 16 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cenk, sezon sonunda da zirvede kalmak için kalan maçları değerlendirmeye çalışacak. Takımının puan farkını yakaladığı gibi gol sayısında da rakipleriyle arayı açmaya başlayan Cenk Tosun, gol kralı olduğu takdirde Beşiktaş'ın, ilk defa üst üste iki kez gol kralı oyuncu çıkarmasını sağlayacak.

Son 4 sezonun en golcü yerli oyuncusu olmaya çok yakın

Ligdeki son 8 maçında 9 gol atan ve performansını giderek artıran siyah-beyazlı oyuncu, kalan maçlarda atacağı gol veya gollerle de son 4 sezonun en etkili yerli oyuncusu olmaya çok yaklaştı.

Şu ana dek 16 gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, takımının ligin 22. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmada atağı bir golle son 4 sezondaki en golcü oyuncu olacak. 2013-2014 ve 2014-2015'te Burak Yılmaz 16'şar gol atarken, geçen sezon Deniz Kadah, Muhammet Demir ve Selçuk İnan, 11'er golle 2015-2016'nın en golcü yerli oyuncular oldu. A Milli Takım forması giyen Cenk, böylece 16 golün üstüne çıkarak son dönemlerin en etkili yerli oyuncusu durumuna gelecek.

Cenk Tosun, kalan 13 haftada 9 gol attığı takdirde son 5 sezonun en etkili yerli oyuncusu unvanını da yakalayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı: mesaj barıştır... Spor barıştır...”17 Şubat 2017 Cuma 13:40
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi16 Şubat 2017 Perşembe 11:42
  • Kötünün İyisi GG16 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • Ocak Turu Kaptı 1-016 Şubat 2017 Perşembe 08:58
  • Van Persie, Krasnodar kadrosuna alınmadı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:29
  • İşte Galatasaray'ın yeni hocası14 Şubat 2017 Salı 14:54
  • Galatasaray Igor Tudor ile anlaştı14 Şubat 2017 Salı 12:43
  • GG, “Yeter Artık” Dedi13 Şubat 2017 Pazartesi 14:56
  • Galatasaray yönetimi olağanüstü toplanıyor!13 Şubat 2017 Pazartesi 08:57
  • Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında darbe11 Şubat 2017 Cumartesi 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti