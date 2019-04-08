‘Cenneteki Çöplük’ film gösteri yapılıyor

Almanya'da yaşayan Türk asıllı usta yönetmen Fatih Akın’ın ödüllü filminin gösterimi 9 Nisan 2019 Salı akşamı saat 20.00'de Güzelyurt'ta GÜKAD salonunda gerceklestiriliecektir. Karadeniz'in Camburnu bölgesinde geçimini çay yetiştiriciliği ile sağlayan yerel halk, denizin doldurulması projesine direnerek hükumete karşı çıkışını anlatan film Karadeniz'de yaşanan yeni yapılaşmanın yerel halk üzerindeki olumsuz etkisini beyazperdeye taşıyor.
Karadeniz'in Camburnu bölgesinde geçimini çay yetiştiriciliği ile sağlayan yerel halk, denizin doldurulması projesine direnerek hükumete karşı çıkışını anlatan film Karadeniz'de yaşanan yeni yapılaşmanın yerel halk üzerindeki olumsuz etkisini beyazperdeye taşıyor
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