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Cenova'daki köprü enkazından 'yardım çığlıkları geliyor'

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İtalya'nın Cenova kentinde bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Cenova Belediyesi iki günlük yas ilan etti.
Cenova'daki köprü enkazından 'yardım çığlıkları geliyor'

Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan 30 ila 35 araç ile 3 ağır tonajlı araç enkaz altında kaldı.

Cenova emniyeti hastanede tedavi altında 15 kişi ağır yaralı olduğunu da açıkladı. Enkaz bölgesinde 'yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu da kaydediliyor.

Kayıp kişi sayısının 4 ila 10 arasında değişebileceği de belirtiliyor.

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayın ardından, köprünün ayakta kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşı civardaki 11 binada yaşayan 432 kişi tahliye edildi.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, bölgedeki sanayi tesislerine ait bazı hangarların enkaz altında kaldığı ancak İtalya'da bugünlerin tatil dönemi olması nedeniyle boş olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Köprüde güçlendirme çalışmaları yapılıyordu

İtalyan basınına göre olay yerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri karşılaştıkları manzarayı "cehennem gibi" diye tanımladı.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi.

Genova arama kurtarma

1182 metrelik betonarme Morandi Köprüsü 1967 yılında hizmete açılmıştı. Köprüdeki çökme sonrası, ülkedeki altyapı bakımsızlığı eleştirilmeye başlandı.

İtalya'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Karayolları Müdürlüğü ise olayın, betonarme yapıdaki köprüde güçlendirme çalışmaları sürerken meydana geldiğini açıkladı.

Cenova ve çevresinde bugün zaman zaman şiddetini artıran yağışlar görülüyor.

Bazı görgü tanıkları, köprünün çökmesinden hemen önce bir yıldırım düşmesine tanık olduklarını anlattı.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Pietro M. isimli bir görgü tanığı, "Saat 11.30'u biraz geçmişti ki köprüye bir yıldırım düştüğünü gördük, ardından da köprünün yıkılışını gördük" dedi.

Cenova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Antonio Brencich ise köprünün hava koşulları nedeniyle çökmüş olabileceği söylentilerini "saçmalık" diye niteledi.

Brencich, köprünün yaşlanmış olduğu iddialarıyla ilgili olaraksa "Bir betonarme köprünün 50 yıl sonra ömrünü doldurması için kötü yapılmış ve kötü korunmuş olması gerekir" dedi.

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