  • BIST 100.040
  • Altın 282,328
  • Dolar 5,6724
  • Euro 6,2472
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

CEO’nun sesini yapay zekayla taklit edip, 243 bin dolar çaldılar

» »
Dolandırıcılar Almanya merkezli bir şirketin CEO’sunun sesini yapay zeka tabanlı bir yazılımla taklit ederek kendi hesaplarına yüklü bir ödeme yapılmasını sağladı.
CEO’nun sesini yapay zekayla taklit edip, 243 bin dolar çaldılar

The Wall Street Journal’ın haberine göre, siber dolandırıcılar piyasada herkesin erişimine açık olarak satılan yapay zeka destekli bir ses oluşturma yazılımı kullandı.

 

Suçlular Mart ayında, İngiltere’de faaliyet gösteren bir enerji şirketinin yöneticisini Almanya’daki patronunun sesini yapay zeka ile birebir kopyalayıp aradı. İngilltere'deki yönetici telefonda firmasının Almanya’daki büyük hissedarı olan şirketin CEO’sunun sesini duyduğu için hiçbir şeyden şüphelenmedi. 

Telefondaki ses, Macaristan’daki bir tedarikçiye acil olarak 243 bin dolar (yaklaşık 1,4 milyon TL) ödeme yapmasını istedi. Oluşan nakit açığı kısa sürede başka bir ödemeyle kapatılacaktı. 

Açığı kapatacak ödeme gelmedi. Bu arada dolandırıcılar yine Almanya’daki CEO gibi arayarak İngiltere’deki yöneticiden bir acil ödeme daha talep etti. Bu defa İngiltere’deki firma ödemeyi yapmadı.

Sonunda Macaristan’a gönderilen paranın Meksika’ya ve başka yerlere gönderildiği anlaşıldı. Şirketin zararı sigorta firmalarınca karşılandı ancak yetkililer henüz dolandırıcıları yakalayamadı.

Gazete, olaya karışan firma ve yöneticilerin isimlerini saklı tuttu.

Ses ile gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı yazılım üreten Pindrop isimli bir siber güvenlik firması, 2013 yılından bu yana ses taklidi ile gerçekleştirilen suçlarda %350 artış olduğunu bildirdi. Firmaya göre her 638 telefon görüşmesinden bir tanesinde sentetik olarak oluşturulan ses kullanılıyor.

Pindrop gibi firmalar şirket yöneticilerine özellikle ödeme gibi kritik talimatlarda telefon görüşmesinin ardından mutlaka email vb yazılı yöntemlerle ile teyit talep etmelerini öneriyor.

Ancak yanlış ödeme emirlerinin önüne bir şekilde geçilebilse bile sürekli gelişen yapay zeka ile ses taklidi; bireylerin, şirketlerin hatta devletlerin özel bilgilerinin ya da kritik sırlarının ele geçirilmesine yine de sebep olabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sertap Erener'den sansür tepkisi : Çıplaklık ayıp değil03 Eylül 2019 Salı 19:57
  • Efes o biraların üretimini durdurdu03 Eylül 2019 Salı 19:44
  • Sadece patates kızartması ve cips yiyen çocuk ‘kör’ oldu03 Eylül 2019 Salı 19:42
  • Ünlü oyuncu Kruger: Sahte kimlikle İsrail'e girdim03 Eylül 2019 Salı 15:39
  • Türkiye'den çekiliyor mu; Netflix'ten açıklama03 Eylül 2019 Salı 15:16
  • Harry Potter kitaplarına yasak: Gerçek büyüler içeriyor...03 Eylül 2019 Salı 15:12
  • RTÜK'ten 'Netflix' açıklaması03 Eylül 2019 Salı 15:08
  • Aklından ne geçirdiğine dikkat et!03 Eylül 2019 Salı 13:02
  • Dorian Kasırgası: Bahamalar'da Bir kadın evini 97 köpeğe açtı03 Eylül 2019 Salı 12:29
  • Anadolu Efes, 'Delikanlı' ve 'Zilli' ismini verdiği biraları için özür diledi02 Eylül 2019 Pazartesi 22:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti