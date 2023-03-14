Cep telefonları 5 saat çalışmayacak

İşte BTHK’dan yapılan açıklama;

Bilgilendirme | 4G/4.5G yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin ülkemizde hayat bulması için Teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında mobil operatörlere kiralanmış olan frekans kanallarının değişimi ve yeniden düzenlenmesi elzemdir. Bu doğrultuda, 15 Mart 2023 tarihi 00:30-06:00 saatleri arasında bölge bölge frekans kanallarının yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. Frekans kanalları düzenlenirken Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations (TELSİM) abonelerinin (ülkemizde yerel operatörlerden hizmet alan tüm aboneler) söz konusu tarih ve zamanda mobil haberleşme hizmetlerinde (cep telefonları, POS cihazları, Araç takip cihazları vb.) kesintiler yaşayabileceğini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.