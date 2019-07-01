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Cep Telefonları adanın her yerinde alo diyecek! Hazırlıklar tamamlandı...

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Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında çalışır hale gelmesi için yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.
Cep Telefonları adanın her yerinde alo diyecek! Hazırlıklar tamamlandı...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Başbakan, Başbakan Yardımcısı, ilgili bakanlar, uzmanlar ve GSM operatörlerinin yetkilileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında çalışır hale gelmesi için yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.

Uzmanların cep telefonlarının her iki tarafta da makul ücretlerle kullanılabilmesine yönelik verdiği bilgilerin ardından yapılan değerlendirmeler ışığında atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda, sonucun KKTC’de faaliyet gösteren operatörler tarafından İsviçre merkezli Comfone’a bildirilmesi kararlaştırıldı.

Bunun ardından yapılacak testler sonrasında, cep telefonları kısa bir süre içinde Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılması mümkün hale gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez, KKTC’de faaliyet gösteren GSM operatörleri KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler yer aldı.

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