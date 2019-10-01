  • BIST 104.362
  • Altın 268,349
  • Dolar 5,6844
  • Euro 6,1969
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımı, Kıbrıs’ın her iki yanında başladı

» »
Cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımı, Kıbrıs’ın her iki yanında başladı
Cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımı, Kıbrıs’ın her iki yanında başladı

 

Kıbrıs’ta iki kesim arasında, güven yaratıcı önlemler çerçevesinde mobil telefonların karşılıklı kullanımının Temmuz ayında hayata geçmesinin ardından, gerekli çalışmalar tamamlanarak bugünden itibaren adanın her iki tarafında cep telefonlarında internet kullanılmasına da başlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in uzlaşısıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, cep telefonlarının adanın her iki kesiminde de Temmuz ayında bir güven artırıcı önlem olarak karşılıklı kullanılmasına olanak sağlanmasının ardından, cep telefonlarında veri (data) kullanımıyla ilgili gerekli teknik çalışmalar tamamlandı. Böylece mobil cihazlarda internet kullanımına da bugün adanın her iki yanında başlanmış oldu. Gerekli teknik altyapının sağlanmasının ardından, Temmuz ayında ses ve kısa mesaj kullanımının Kıbrıs’ın her iki yanında da kullanılabilir hale geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Günay Çerkez, teknik düzenlemelerin tamamlanmasıyla bugünden itibaren adanın her iki tarafında cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımının gerçekleşebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Günay Çerkez, adanın her iki tarafında cep telefonlarının ses, mesaj ve veri (data) kullanımının mümkün hale gelmesine yapmış olduğu katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs’taki GSM operatörleri KKTCELL ve Vodafone Telsim, abonelerine bugünden itibaren Kıbrıs’ın her iki yanında data kullanma hizmeti sağlayabilecek.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, YAŞANAN GELİŞMENİN KARŞILIKLI GÜVENİ ARTIRACAĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonları adanın her iki kesiminde de kullanılmaya uygun hale gelmesini son derece önemli bir gelişme olarak niteleyerek yaşanan gelişmenin toplumlararası güvenin artmasına yardımcı olacağına dikkat çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve gayri tabii ölüm01 Ekim 2019 Salı 14:02
  • Muratağa Katliam Çukuru’nda katledilen 21 şehit daha şehitliğe defnedilecek01 Ekim 2019 Salı 13:43
  • 22. Büyükkonuk Eko Gün 6 Ekim pazar günü yapılıyor01 Ekim 2019 Salı 13:39
  • Özersay: “Hükümet muhalefetten katkı ve eleştiri bekliyor”01 Ekim 2019 Salı 13:37
  • KSP: Kıbrıs sorununu çözmek için yeni bir vizyon şarttı01 Ekim 2019 Salı 12:59
  • Denktaş: “Özellikle maliye ile ilgili yasalar geçmeli”...Özyiğit: “Kamu reformu gerçekleşmeli”01 Ekim 2019 Salı 12:30
  • Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak01 Ekim 2019 Salı 12:28
  • Tatar: “Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız”01 Ekim 2019 Salı 12:09
  • Polis'ten İskele Ötüken'deki kaza ile ilgili açıklama01 Ekim 2019 Salı 11:46
  • Sendikal platform: Ülkemizin koloni yapılmasına asla izin vermeyeceğiz01 Ekim 2019 Salı 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti