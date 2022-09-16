Cep telefonlarının yaydığı mavi ışık çocukları erken ergenliğe sokabilir

Yeni bir çalışma, cep telefonlarının ve tabletlerin genç yaşta yaydığı mavi ışığa maruz kalmanın, bir çocuğun erken ergenlik riskini artırabileceğini ve hatta gelecekte doğurganlıklarına zarar verebileceğini buldu.

Türkiye’den bir araştırma ekibi, çalışmalarında, mavi ışığın, düzenli olarak maruz kalan sıçanlarda üreme hormonlarının seviyelerini artırdığını, bunun da yumurtalıklarında doğurganlığa zarar verebilecek değişikliklere maruz kalmasına neden olduğunu buldu.

Erken ergenlik, yaşam boyunca daha yüksek depresyon, kaygı oranları ve hatta meme ya da rahim kanseri ile ilişkilendirilmiştir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmada yer alan Aylin Kılınç Uğurlu yaptığı açıklamada “Melatonin seviyelerini değiştirmek için yeterli olan mavi ışığa maruz kalmanın, sıçan modelimizde üreme hormonu seviyelerini değiştirebildiğini ve daha erken ergenliğe neden olduğunu bulduk. Ayrıca maruz kalma ne kadar uzun olursa, başlangıç da o kadar erken olur” dedi.

CİHAZ KULLANIM SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Bulgularını 60. Yıllık Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği Toplantısı’nda sunacak olan araştırmacılar, çalışma için 18 dişi sıçanı baz aldı.

Kemirgenler üç gruba ayrıldı. Biri normal bir ışık döngüsüne yerleştirilirken, diğer ikisi her gün altı veya 12 saat mavi ışığa maruz bırakıldı.

Mavi ışık gruplarının her ikisinde de ergenlik beklenenden önemli ölçüde daha erken gerçekleşti.

Araştırma ekibi, farelerin yumurtalık dokusundaki fiziksel değişikliklere de dikkat çekerken bu bulguların insanlarla ne kadar tutarlı olacağından emin değiller, ancak yine de bu şimdiye kadar mevcut olan cihazların taşıyabileceği potansiyel riske işaret ediyorlar.