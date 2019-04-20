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“Cep telefonlarıyla ilgili herhangi bir engel yok”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün gerçekleştirilen toplantıda, tüm ilgili taraflara, iki taraftaki cep telefonları şebekeleri arasında roaming sağlanmasının ileriye götürülmesindeki kararlılığını dile getirdiği belirtildi.
“Cep telefonlarıyla ilgili herhangi bir engel yok”

Politis gazetesi “Cep Telefonlarıyla İlgili Herhangi Bir Engel Yok-Anastasiadis ve Hukuk Dairesi Şirketleri Teskin Etti” başlıklı haberinde Rum Başkanlık Sarayı’nda, iki taraftaki cep telefonu şebekeleri arasında roaming sağlanması konusunda dün yapılan toplantı haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı ve danışmanlarının, bu Güven Yaratıcı Önlemin ileriye götürülmesinde herhangi bir- hukuki bile- engel bulunmadığını düşündüklerini yazan gazete toplantının gizlilik içerisinde yapıldığını, katılımcıların ise görüşmeden herhangi bir şeyin sızmaması için sessizlik yemini ettiğini belirtirken, gazete olarak kendilerinin toplantı konusunda bilgi sahibi olduklarını da yazdı.

Gazete bu durumun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiasdis’in, bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamayan ve 2013 yılından itibaren ileriye götürülen bu Güven Yaratıcı Önlem konusunda, basında çıkan olumsuz haberlerden ve düşüncelerden rahatsız görünmesiyle alakasız olmadığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki cep telefonları şirketleri CYTA ve MTN idari yetkililerinin, Anastasiadis ile toplantıdaki diğer katılımcılar olan Rum  Müzakereci Andreas Mavroyannis, Telekomünikasyon Düzenleme Komiseri Yorgos Mihailidis, Elektronik Haberleşme Bölümü Müdürü Yorgos Komodromo ve Hukuk Dairesi’ne, yasal sorunlarla ilgili endişelerini aktardılar.

Gazete bu hukuki sorunların, Güney Kıbrıs ve KKTC’deki şirketlerle herhangi bir sözleşme imzalamayacak olmalarına karşın, her iki taraftaki cep telefonları ağlarının, yurt dışındaki, İsviçre’deki bir şirket üzerinden, birleştirilmesi konusunda bulunan teknik çözümün, lisanslı şirketlerin, lisansız şirketlerle işbirliğini yasaklayan yasaya muhtemelen aykırı olabileceğini  belirtti.

Cezai işleme neden olan yasanın bu öngörüsünün, her iki taraftaki roaming konusunu bugüne kadar engelleyen unsur olarak durduğunun görülmekte olduğunu belirten gazete, bağlantının ileriye götürülmesinde isteklerini dile getiren şirketlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, sorun çıkması durumunda haklarında cezai sürecin devreye sokulmayacağı  konusunda güvence istediklerini de yazdı.

Gazete aynı haberi çerçevesinde “Hukuk Dairesi-Cezayı Gerektiren Suç Değil” başlığı altında, ne Rum Yönetimi Başkanı ne de Hukuk Dairesi’nin, şirketlerin talep ettiği güvenceleri garanti altına alma konumunda olmadığını ancak endişelerin giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Hukuk Dairesi’nin 2015 yılına ait görüşüne atıfta bulunularak şirketlerin endişelerinin giderilmeye çalışıldığını yazan gazete, söz konusu görüş içerisinde, iki taraflı bir uzlaşma aracılığıyla önerilen roaming sürecinin hayata geçirilmesi durumunda cezai hususlardan söz edilmediğini belirtti.

Habere göre Hukuk Dairesi, özel ceza davasının ileriye götürülmesi için Hukuk Dairesi’nin rızasının gerektiği argümanıyla,tüm korkuları dağıtmaya çalışıyor.

Rum Başkanlığının, teyitlerin arından, şirketlerin iki taraflı uzlaşma sağlanmasını ileriye götürmemekte artık herhangi bir nedenlerinin kalmayacağını düşündüğünü de belirten gazete Rum Başkanlığı’nın ayrıca tüm Ada’da “roaming”in çalışması için benzer bir anlaşmayla diğer taraftaki şirketlerin de bunu takip etmesini beklediğini yazdı.

 

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