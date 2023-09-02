Cep telefonu, alkol, ehliyetsiz... 42 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 42 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

Polis tarafından denetimlerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

01.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1647 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu 123’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 50’si seyir halinde iken cep telefonu kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 327 araç sürücüsü rapor edilirken, 42 araç trafikten men edilmiş ve 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.