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Cep telefonu hırsızı iki gün sonra yakalandı

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Girne’de bir otelin kuaför dükkanında bırakılan cep telefonunu çalan Mehmet Kaan Çetin, telefonunu şifresini kırmak için bir telefoncuya vermesi sonrasında tutuklandı
Cep telefonu hırsızı iki gün sonra yakalandı

Girne’de bir otelin kuaför dükkanında bir müşterinin tezgah üzerinde bıraktığı Samsung C 5 marka cep telefonunu çalan Mehmet Kaan Çetin tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.  

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan zanlının dikkat suçundan methalder olduğunu söyledi. Aslan zanlının 21 Mart'ta Girne’de bir otelin kuaför dükkânında bir müşterinin tezgah üzerinde bıraktığı Samsung C 5 marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 22 Mart'ta ise cep telefonunu şifresini kırmak için Girne’deki bir telefoncuya verdiğini söyledi. Zanlının önceki gün tespit edildiğini kaydeden polis, benzer birçok suçu ve sabıkası olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süre ile cezaevine gönderdi.

Evrim KAMALI
 

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