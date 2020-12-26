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Cep Telefonu Kullananlar Dikkat!.. Uzman İsim Uyardı!.. Felç Kalabilirsiniz!

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Koronavirüs salgını dolayısıyla cep telefonu ve bilgisayar kullanımı artınca uzmanlar dirseğin ve bileğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının zararlarına dikkat çekti.
Cep Telefonu Kullananlar Dikkat!.. Uzman İsim Uyardı!.. Felç Kalabilirsiniz!

Zaman zaman parmağın hissedilmemesi, eli sallama ihtiyacı duyulması, uyuşma gibi sorunların tehlikeli olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Levent Küçük, "Tahribatın artması durumunda eldeki bazı kaslar felç olabiliyor. Erken teşhis çok önemli" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı yurt genelinde yaygınlaşınca, uzmanlar bu cihazların vücutta yaratabileceği tahribata konusunda uyardı. Uzmanlar, dirseğin ve bileğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının zararlarına dikkat çekerek, bu durumun omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olabileceğini söyledi. Zaman zaman parmağın hissedilmemesi, eli sallama ihtiyacı duyulması, uyuşma gibi sorunların tehlikeli olabileceğini belirten Küçük, "Pandemi döneminde telefon veya bilgisayar başında uzun süreli vakit geçiriyoruz. Sabit pozisyonda uzun süre kalmak, sinirlerde geri dönüşümsüz hasarlara neden olabilir. Bu durum uyuşmayla başlar, kuvvetsizlikle devam eder.

Sinirdeki bazı kasların erimesi hatta küçük kasların felci gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir duruma geldiğinde çok geç kalmış oluruz. Bu yüzden erken teşhis oldukça önemli. Büyük bir sinir üst seviyede etkilendiyse el komple kullanılmayabilir, bazı kasların felç olması ise elin tamamen kullanılmaması anlamına gelmese de belli fonksiyonları yapamamayı ifade eder" dedi.

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