Cep telefonu ve inşaat demiri hırsızlığı

Gazimağusa ve Boğazköy’de meydana gelen hırsızlık olaylarında cep telefonu ve inşaat demirleri çalındı.
Polis basın bültenine göre Gazimağusa’da 4 Mayıs’ta, Sevgi Özdemir’e ait evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen G.N.(E-33) tutuklandı.
Öte yandan, dün Boğazköy’de Bahçelievler Sokak’ta Ahmet Varol'a ait inşaat alanından yaklaşık 2 bin 500 kg ağırlığında bükülmüş demir ve yine Boğazköy’de Gökkuşağı Sokak’ta Halil Çağay’a ait inşaat alanında bulunan yaklaşık 520 kilo etriye (dikme kiriş bağlantılarında direnci sağlayan sargı) demirleri çalındı.
Hırsızlıkların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.A.’nın (E-22) zanlı görülerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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