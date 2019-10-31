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Cep telefonunda fazla zaman geçiriyor diye önce eşinin sonra da kendisinin boğazını jiletle kesti

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Cep telefonunda fazla zaman geçiriyor diye önce eşinin sonra da kendisinin boğazını jiletle kesti
Cep telefonunda fazla zaman geçiriyor diye önce eşinin sonra da kendisinin boğazını jiletle kesti

Konya’da, Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiği gerekçesiyle tartıştığı eşi Engame A.’nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

Merkez Meram ilçesinde yaşayan iki çocuklu çiftin evindeki, ‘kanlı biten’ tartışma sonrasında evden kaçan Engame A. komşularından yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

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