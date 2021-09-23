Cep Telefonunun Yanlış Kullanımı Boyun Ağrısı Sebebi

Akıllı telefonların sağladığı faydalar gün geçtikçe artıyor ve insanlar birçok işlerini oturdukları yerden kolayca halledebiliyor. Günümüzde çoğu insan boş zamanlarını değerlendirmek için sosyal medyayı ve akıllı telefonları tercih ediyor. Akıllı telefonları kullanırken başın uzun süre öne doğru eğik durması boyun ağrıları ile birlikte boyunda düzleşme ve fıtık gibi hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Dr. Metin Mutlu, akıllı telefonların neden olduğu boyun ağrıları ve boyun ağrılarının manuel terapi ile tedavisi hakkında bilgi verdi.

Boynunuzun uzun süre eğik durması omurganıza binen yükü artırır

Boyun, kafatasının omurgaya bağlandığı noktada bulunur ve 7 adet hareketli omurdan oluşur. Bir insan dik durduğunda başın omurgaya ve omuzlara verdiği yük 5 kg’dır. Gün içerisinde telefon, tablet, bilgisayar kullanırken, masa başı çalışılan meslek gruplarında ya da ders çalışırken boyun doğal olarak aşağı doğru eğilmek zorunda kalmaktadır. Boynun açısı aşağı doğru eğildikçe omurgaya binen yük artmaktadır. Boynun normal açısından 30 derece daha eğik durumda kalması vücuda 18-20 kilo kadar yük bindirmektedir. Telefonla geçirilen süre ne kadar sık ve uzun olursa boyun sağlık açısından o kadar olumsuz etkilenmektedir. Bu şekilde çok zaman geçirmek zamanla sırta ve bele yansıyan ağrıların oluşmasına da neden olmaktadır. Boyunda ağrı, kas gerilmesi, düzleşme, fıtık, kireçlenme gibi rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Ayrıca omuz başlarında içe dönüklüğe de sebep olabilmektedir.

Akıllı telefonlar özellikle çocuklarda duruş bozukluklarına sebep oluyor

Akıllı telefon ve tablet kullanım yaşının giderek düşmesi çocukların daha küçük yaşlarda uzun süreler boyunca bu cihazlarla vakit geçirmeleri ve az hareket etmeleri gelişim bozukluklarına yol açabilmektedir. Boyun açılarının daha küçük yaşlarda bozulması çocuklarda duruş bozukluklarına, skolyoz ve kifoz gibi omurga rahatsızlıklarına yakalanma riskini yükseltmektedir. Küçük yaşlardan itibaren hareketsiz bir yaşam çocukların kilolu olmalarını, kas-iskelet sistemi problemlerini ve ilerleyen yaşlarda da bir takım metabolik hastalıkları beraberinde getirmektedir. Skolyoz ve kifoz gibi omurga rahatsızlıklarının küçük yaşlarda tespit edilmesi bu hastalıkların çok fazla ilerlemeden tedavi edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Manuel terapiyle boyun ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz

Boyun ağrıları manuel terapi ile kolaylıkla ortadan kaldırılabilmektedir. Manuel terapi ile boynun kaybettiği hareket açıları geri kazandırılabilmektedir. Tedavi öncesinde boyun bölgesinde hareket kısıtlılığının derecesi belirlenmektedir. Kesin tanı için radyolojik görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Manuel terapi özel bir uzmanlık alanıdır, tıp eğitimi almış bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir.

Boynun hareket açıları geri kazandırılıyor

Boyunda oluşan soruna göre elle mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri uygulanarak oluşmuş kısıtlamalar tedavi edilmektedir. İlk olarak yumuşak doku tekniği ve hastanın nefesinden de yararlanılarak kaslarda oluşmuş sertlikler ve kısıtlanmalar rahatlatılmaktadır. Daha sonra mobilizasyon ve manipülasyon uygulamalarıyla tedavi devam etmektedir. Eklem ve kaslara normal hareket açıları geri kazandırılmaktadır. Boyun ağrılarının manuel terapi ile tedavisi 6-8 seans sürebilmektedir. Manuel terapi tedavisinde ilaç kullanılmamaktadır.

Akıllı telefonunuzu çene hizasında kullanın

Manuel terapi sonrası hareket açıları geri kazandırılan eklem ve kasların güçlü kalabilmesi için düzenli egzersiz ve spor yapılması gerekmektedir. Hastaların yaş ve fiziksel yapılarına uygun olarak ev ortamında bile düzenli olarak egzersiz yapmaları kas ve iskelet sistemlerini güçlü tutarak birçok hastalıktan korunmalarına yardımcı olmaktadır. Özellikle akıllı telefonlar kişinin omurgasının en az etkileneceği bir duruşta kullanılmalıdır. Telefon kullanırken başı eğmek yerine telefon yukarı kaldırılabilir ayrıca telefon kucakta ve göğüs altında değil çene hizası ve biraz altına gelecek şekilde kullanılmalıdır. Günümüzde bu artık pek mümkün görünmese de akıllı telefonların gün içindeki uzun süreli ve gereksinim dışı kullanımından kaçınmak gerekmektedir.