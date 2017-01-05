Cep telefonunuzdan banyonuzu istediğiniz sıcaklığa getirin

Ancak Moen ürettiği uzaktan kontrol edilebilen duş ile soğuk banyo derdine son veriyor

Hepimiz sabahları erkenden kalkıp işe gitmek için hazırlanıyoruz fakat bazen yorgunluk bazen havanın soğukluğu yatakta daha uzun süre kalmak istememize neden oluyor. Üstelik buz gibi bir banyoya adım atma düşüncesi de işleri hızlandırmamıza yardımcı olmuyor. Ancak Moen ürettiği uzaktan kontrol edilebilen duş ile soğuk banyo derdine son veriyor.

Log.com.tr'nin haberine göre U by Moen ismiyle anılan bu sistem evinizdeki banyonuzu arzu ettiğiniz yerden kontrol etmenize olanak sağlıyor.

Duşun sıcaklığını isterseniz evin herhangi bir yerine kurulan beş inçlik ekrandan, isterseniz de akıllı telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin sabah işe gitmek üzere kalktığınızda duşunuza birkaç dakika sonra ideal sıcaklığa ulaşması için talimat verebilirsiniz.

Bu sistem sayesinde içerisi istediğiniz sıcaklığa ulaştığına kadar uyuklayabilir, telefonunuza gelen bildirimle yerinizden kalkabilirsiniz.