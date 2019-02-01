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Cep telefonuyla kitap yazan mülteci, Avustralya’nın en prestijli edebiyat ödülünü kazandı

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Sığınma talebinde bulunduğu Avustralya'ya alınmayan mülteci Behrouz Boochani, cep telefonundan yazdığı kitapla Avustralya'dan Victoria Edebiyat Ödülü aldı
Cep telefonuyla kitap yazan mülteci, Avustralya’nın en prestijli edebiyat ödülünü kazandı

2013 yılından beri Pasifik’te yer alan Manus Adası’nda bir gözaltı merkezinde tutulan İranlı Kürt mülteci Behrouz Boochani, cep telefonuyla yazdığı kitabıyla Avustralya’nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Boochani, Farsça olarak yazdığı kitabın bölümlerini İngilizceye çevirmesi için WhatsApp üzerinden Avustralya’daki İranlı bir mütercime gönderdi ve girmesine izin verilmeyen Avustralya’da ülkenin saygın ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Yazar ayrıca katıldığı yarışmada birinci olduğu için 100 bin Avustralya dolarının da sahibi oldu.

“No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison” (Dağlardan başka dost yok: Manus cezaevinden notlar) isimli kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Boochani, hayat hikayesiyle de kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Sputnik’in haberine göre, 2013 yılına kadar İran’da yaşayan 36 yaşındaki Boochani, kurucusu olduğu Kürtçe edebiyat dergisi Werya’nın bürosuna İran rejimine bağlı paramiliterler tarafından baskınlar gerçekleştirilip, hakkında tutuklama kararı çıkartılınca ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Boochani, bunun üzerine Avustralya’ya gitmek için yola çıktı ancak sığınma başvurusu Melbourne yönetimi tarafından kabul edilmeyince Avustralya hükümeti tarafından Manus Adası’ndaki gözaltı merkezine gönderildi. Adada mülteciler, işlemleri tamamlanıncaya kadar bu ve benzeri denizaşırı gözaltı merkezlerinde dünyadan soyutlanmış bir şekilde tutuluyor.

ÖDÜLÜNÜ ALMAYA GİDEMEYECEK

Melbourne’deki ödül törenine katılamayan Boochani, “Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu kitabı ödül kazanmak için yazmamıştım” diye konuştu. Boochani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ödülün içinde bulunduğumuz duruma daha fazla dikkat çekeceğini, değişim yaratacağını ve bu barbar politikayı sonlandıracağını umuyorum.”

2017 yılında ise Behrouz Boochani’nin, Arash Kamali Sarvestani ile birlikte Manus Adası’ndaki günlerini konu alan “Chauka, Please Tell Us the Time” adlı bir belgesel yayınlanmıştı.

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