  • BIST 1.557
  • Altın 415,239
  • Dolar 7,5485
  • Euro 9,0147
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Ceren Duman cinayeti: Cesedi gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol aldıkları ortaya çıktı

»
İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm sahasında yanmış cesedi bulunan Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili 2'si tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Ceren Duman cinayeti: Cesedi gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol aldıkları ortaya çıktı

Sinan Özen, geçen 21 Ağustos günü, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, 16 yaşındaki Ceren Duman’ı arkadaşı Tahir Yıldız ile moloz döküm sahasına gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız’ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada da Duman’ın cansız bedeni bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp ile kurşun izine rastlanmadı. Ancak genç kızın boğazında peçete olduğu belirlendi.

Yapılan sorguda peçeteyi Ceren’in boğazına kendilerinin tıktıklarını kabul eden ikili, ifadelerinde, "Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geliyordu, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştık" dedi. Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verilirken, şüpheliler Özen ve Yıldız tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Eşyalarını yakmışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ceren Duman ve Sinan Özen’in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in, Tahir Yıldız'ı çağırdığı anlatıldı.

Şüphelilerin hem alkol hem de uyuşturucu verdikleri Ceren ile cinsel ilişkiye girdikleri ifade edilen iddianamede, genç kızın, saat 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği, ağzından köpükler geldiği, bu nedenle ikilinin Ceren Duman'ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktukları belirtildi.

Şüphelilerin, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri, sabah saatlerine kadar alkol aldıkları, sabah cesedi odada bırakıp, çevresinde 'Dayı' olarak tanınan Mehmet Gümüşçü’nün yanına gittikleri, onun yönlendirmesiyle de kazma ve kürek alıp, yaklaşık 1,5 metrelik mezar kazdıkları ifade edilen iddianamede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren’in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren’in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü’nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" denildi.

Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G. ve otel sahibi Nedim D.'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, 'Dayı' lakaplı Mehmet Gümüşçü'nün de "Kızı hastaneye götürmeleri gerektiğini anlattım. İlk önce benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Ancak akşam gelip kızı gömdüklerini söylediler ve korkup şoka girdim. Beş gün sonra giderek, teslim oldum" dediği bildirildi.

Ceren’in dedesi Yahya Duman, annesi Ebru Minareci ve babası İsmail Duman’ın şikayetçi olarak yer aldıkları iddianamede, Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü’nün ise yardım suçundan cezalandırılmaları istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hayatımı kaybetme korkusu yaşadım'11 Mart 2021 Perşembe 10:42
  • TC Dışişlerinden Erbil'e Papa'ya verilen pul tepkisi: Vahim hatayı derhal düzeltin10 Mart 2021 Çarşamba 23:40
  • Mervenur Polat’ın katilinden “Neden öldürdün?” diye soran gazetecilere: Sonra gelin anlatayım10 Mart 2021 Çarşamba 21:05
  • Aygün: KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir10 Mart 2021 Çarşamba 20:42
  • 4 bin nüfuslu köy Covid-19 vakalarını sıfırlamayı başardı10 Mart 2021 Çarşamba 20:40
  • Erdoğan: Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız10 Mart 2021 Çarşamba 19:37
  • Adana'da patenli 11 çocuğun otomobile asılarak yolculuk ettiği anlar kamerada10 Mart 2021 Çarşamba 18:47
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı10 Mart 2021 Çarşamba 16:37
  • Survivor'da kim elendi? Çağrı diskalifiye mi oldu?10 Mart 2021 Çarşamba 11:13
  • Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye Önemli Bir Müttefik" Vurgusu10 Mart 2021 Çarşamba 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti