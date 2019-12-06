Ceren Hindistan: TMS ile hafızamı sildirdim

Oyuncu Ceren Hindistan, Transkraniyal Manyetik Uyarım yöntemi ile 'hafızasını sildirdiğini' ileri sürdü.

Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabında Transkraniyal Manyetik Uyarım yöntemi ile 'hafızasını sildirdiğini' iddia etti.

Instagram sayfasında paylaşım yapan Hindistan, "1 yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan tavsiye ederim" dedi.

Hindistan, söz konusu paylaşımını şöyle noktaladı:

"Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."