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Ceren Hindistan’ın kaçış planı işe yaramadı

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Ceren Hindistan’ın kaçış planı işe yaramadı
Antalya'lı iş adamı Ümit Aslan'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ceren Hindistan, yeni bir aşka yelken açtı.

Evlilik yapmadan çocuk sahibi olan ve imam nihakı kıydırdığı Aslan’dan ayrılan Ceren Hindistan’ın adı, yaşadığı olay sonrası birçok isim ile anıldı. Geçtiğimiz aylarda Cengiz Çolak ile görüntülenen ve birlikte olduğunu inkar eden Hindistan, bu kez genç sevgilisi ile Etiler’de eğlendi. Bir mekanda sarmaş dolaş dans eden ve birbirlerine öpücük yağdıran ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmak istedi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULUMADI

Gazetecilerin kendilerini beklediğini fark eden manken, koşar adım tekrar mekana girdi. Sevgilisine birlikte görüntülenmek istemediğini söyleyen Hindistan, adı öğrenilemeyen iş adamına ait araca binerek oradan uzaklaştı. Mercedes marka lüks araç ile oradan uzaklaşan manken, aradan 10 dakika geçmesi ile soluğu mekanın kapısında aldı. Genç sevgilisine işaret ederek araca binmesini söyleyen manken, tüm çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı.

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