Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir (20), önceki gün küçük çocuklara bale eğitimi verdiği kurstan çıkıp Altınordu ilçesindeki evine gitti.



Binanın kapı otomatiği bozuk olduğu için ablası pencereden anahtarı attı.



Ceren Özdemir binaya girer girmez, arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

OTOGARDA YAKALANDI, POLİSLERE SALDIRDI

Cinayeti çözmek için kurulan özel ekip, genç kızın yürüdüğü 2.5 kilometrelik mesafedeki tüm kamera kayıtlarını taradı.



5 noktada Ceren Özdemir’i takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür Arduç MOBESE’den tespit edildi.



Özgür Arduç, Altınordu Otogarı civarında suç aletiyle birlikte yakalandı. Operasyon sırasında bıçakla ekiplere saldıran zanlı, iki polisi hafif şekilde yaraladı.



Suçunu itiraf eden zanlının Ceren Özdemir ile herhangi bir bağlantısının olmadığı belirlendi.

SAĞLIK KONTROLÜ EMNİYETTE YAPILDI



Linç edilmek istenen zanlının sağlık kontrolü hastanede değil, emniyet merkezinde yapıldı.

Zanlı Özgür Arduç'un emniyetteki ifadesi kan dondurdu.

Saldırğan ifadesinde cinayeti bir iş yerinden çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini söyledi.

İNŞAATLARDA YATTI, KIYAFET VE YİYECEK ÇALDI



Zanlı, cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini de belirterek, bu süreçte inşaatlarda kalarak gününü geçirdiğini aktardı.

Cezaevine dönmediği günlerde bir alışveriş merkezinden alarmlarını söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla öldürdüğü Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

4 KİLOMETRE TAKİP ETTİ



Cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti.

KAN DONDURAN İFADELER

Şüpheli, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasını da bu panikle alamadığını ileri sürdü.



Daha önce de birilerini öldürmek için planlar yaptığını ifade eden zanlı, hedef olarak kadınları seçtiğini söyledi.



Saldırganın bazı kadınları takip ettiğini ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söylediği öğrenildi.

"TABANCA ALABİLSEM, ÇOK KİŞİ ÖLDÜRECEKTİM"



Zanlının daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştığını ancak parası olmadığı için tabanca alamadığını iddia ettiği kaydedildi.

Odu Valisi Seddar Yavuz, katil zanlısının Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta firar ettiğini açıkladı.

20'nin üzerine suç kaydı bulunan zanlının, bir çocuğun öldürülmesi nedeniyle "cinayete teşübbüs etmek" suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Özgür Arduç'un, 14 yıl sonra Ordu Açık Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Bu arada, Ceren Özdemir için ilk tören eğitim gördüğü Ordu Üniversitesinde yapıldı.



Törene katılan ailesini öğretmenleri ve arkadaşları teskin etti.



Cemevinde kılanan cenaze namazının ardından Ceren Özdemir, Kumanlar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.