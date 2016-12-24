Cereyana okkalı zam geldi!

KKTC Elektrik Kurumu, 21 Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tarife ücretlerini açıkladı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Kıb-Tek Bilgi İşlem departmanı tarafınca 21 Aralık'ta yayımlanan tarifelerdeki yeni ücretlendirmelerde elektiriğe %10 ile %15 arasında zam geldi.

Bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden halka duyuran gazeteci Cenk Diler halka, " Hiç ses seda yok! Noldu alıştık artık???" sorusunu sordu.

Resmi bir açıklama gelmeksizin alınan karar, ekonomik açıdan düşüşün yaşandığı şu günlerde, kışın rengini açıkça belli etmesi sonrası, elektrik kullanımındaki artış, vatandaşın belini bükecekmiş gibi duruyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni tarife ücretlerini paylaşan Diler, gönderisinde şu ifadelere yer verdi; " Elektrik tarifelerine %10-15 arası ZAM geldi... Hiç ses seda yok! Noldu alıştık artık???"

İşte yeni tarifeler: