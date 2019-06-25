Çerkez Korkmaz Almanya’da yargılanmak istemiyor

Almanya'nın, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında Avrupa Tutuklama Emri çıkardığı ve geçen ay Atina'ya gitmek üzereyken Larnaka Havaalanı'nda tutuklanan Çerkez Korkmaz'ın iadesiyle ilgili mahkeme sürecinin dün de devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’deki darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa’da yaşayan 4 bin Kürtün Türkiye’ye iade edilmesi talimatını verdiğini ve Korkmaz’ın da bu kapsamda Türkiye’ye iade edilmesi olasılığının bulunduğunu yazdı.

Gazete, Korkmaz’ın dünkü savunmasında, neden Almanya’ya iade edilmemesi gerektiğini argümanlarla açıkladığını ve kendisine Güney Kıbrıs tarafından verilen siyasi sığınmacı statüsünün 2020 yılında sona erdiğini belirterek, bu talebin yeniden incelenmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Korkmaz, yargılanmak için Almanya’ya iade edilmek istemediğini, çünkü büyük ihtimalle Türkiye’ye iade edileceğini ve orada uzun süreli hapis cezası alacağını ifade etti.