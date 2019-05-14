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Çerkez Korkmaz’ın iadesi için Almanya’dan bir kez daha izahat istendi

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Çerkez Korkmaz’ın iadesi için Almanya’dan bir kez daha izahat istendi
Çerkez Korkmaz’ın iadesi için Almanya’dan bir kez daha izahat istendi

 Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, Almanya'nın, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında Avrupa Tutuklama Emri çıkardığı ve Atina'ya gitmek üzereyken Larnaka Havaalanı'nda tutuklanan Çerkez Korkmaz isimli PKK'lının iadesiyle ilgili, Alman makamlarından bir kez daha izahat istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dava Yargıcı Maria Loizu’nun dün yaptığı açıklamada, Korkmaz’ın iade edilip edilmeyeceği ile ilgili nihai kararın verilmesi öncesinde, Alman makamlarından bir kez daha izahat istendiğini ve yanıtın, 16 Mayıs’ta geleceğini söylediğini yazdı.

Haberde, davanın 16 Mayıs’ta yeniden görüleceği belirtildi.

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