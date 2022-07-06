  • BIST 2.386,62
  • Altın 976.149
  • Dolar 17.2284
  • Euro 17.6138
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

CERN açıkladı: İlk kez bir pentakuarkta ‘garip’ kuarka rastlandı

»
Sakin olun, bunun ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu açık şekilde anlatacağız.
CERN açıkladı: İlk kez bir pentakuarkta ‘garip’ kuarka rastlandı
Kuarklar, nötron ve protonları oluşturan parçacıklara deniyor. Beş kuark biraraya gelince buna pentakuark deniyor. Burada görülen pentakuarkta ilk kez ‘garip’ kuarka rastlandı. (Fotoğraf: CERN)

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) yeni birer pentakuark ve tetrakuark keşfettiğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?

Atom çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronların her biri kuark adı verilen üç temel parçacıktan oluşuyor. Doğada gözlendiği kadarıyla birbirinden farklı özelliklere sahip altı kuark var: Yukarı (up), aşağı (down), tılsım (charm), garip (strange), üst (top) ve alt (bottom).

Nadir de olsa bazen bunlar arasından dört veya beş kuark bir araya gelip ‘tetrakuark’ veya ‘pentakuark’ denen parçacıkları oluşturabiliyor.

Teorik fizikçiler bunların varlığını uzun zamandır tahmin ediyordu ama deneysel olarak son yirmi yıldır gözlemlenebiliyordu.

Dün keşfedilen pentakuarkta ilk kez ‘garip’ kuarka rastlandı. Bu keşif önemli çünkü evrenle ilgili sorulara yeni cevaplar verme potansiyelini taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tesla araçlarında kritik güvenlik hatası! Avrupa harekete geçti04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:17
  • Amazon’dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:14
  • ‘Uzayda astronotların kemiklerine neler oluyor’ araştırması: Mars görevi için endişe verici03 Temmuz 2022 Pazar 20:55
  • Elon Musk, Twitter’da sessizliğini bozdu02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:16
  • Instagram bir özelliğe veda ediyor: Amaç TikTok’la mücadele01 Temmuz 2022 Cuma 20:58
  • Araç temizlemenin önemli adımları01 Temmuz 2022 Cuma 12:33
  • Apple’ın amiral gemisi iPhone 15. yılını kutladı… iPhone’un 15 yıllık gelişimi01 Temmuz 2022 Cuma 11:23
  • Bilim insanları devasa 'uzay baloncukları' inşa etmek istiyor01 Temmuz 2022 Cuma 10:36
  • M2 işlemcili MacBook Air’in ön sipariş tarihi belli oldu!30 Haziran 2022 Perşembe 12:57
  • WhatsApp'tan yeni özellik!30 Haziran 2022 Perşembe 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti