CERN Profesörü Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde konferans verecek

Fransa Aix-Marseille Üniversitesi'nde Fizik Profesörü olan aynı zamanda dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN’de araştırmalar yürüten Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans verecek.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Eğlenceli Bilim Atölyesi uygulamaları kapsamında davet edilen Prof. Dr. Mossadek Talby, 28 Haziran 2016 Salı günü, saat 12.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi, Salon 4’de, Atom yapısı, özellikleri ve teorisi ile ilgili öğrencilere mini konferans verecek. Konferans, İngilizce dilinde olup simültane çeviri yapılacaktır.

Prof. Dr. Mossadek Talby, CERN’nin önde gelen projelerinden biri olan ATLAS kapsamında atom altı parçacıklar, karanlık madde, Higgs ozonu gibi birçok parçacık hakkında bilgiler aktaracak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bilimsel çalışmalar kapsamında düzenlenecek konferans daha sonra akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik de verilecek.

Anna Günsel: “Çocuklar Atom Parçacıklarının Gizli Dünyasını Keşfe Çıkacaklar…”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji, deney, elektronik, robot teknolojileri, zihin haritaları, duyu, beyin ve beden koordinasyonu, eğitici drama ve akıl oyunları, sanat gibi temel eğitimler aldığını belirten Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, bunların yanında onları bilim kültürüyle buluşturduklarını söyledi.

CERN Profesörü Prof. Dr. Mossadek Talby’nin katılımıyla düzenlenecek konferansla, öğrencilerin atom parçacıklarının gizli ve muhteşem dünyasını öğrenirken yapılan araştırma sonuçlarının gerçek dünyada nerelerde kullanılabileceği ve ileride neler yapılabileceğine ait ipuçlarını da yakalama fırsatı bulacağını ifade eden Anna Günsel, “Geleceğe hazırlanan öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik, matematik becerileri ve çevre bilinci kazandırmak, bu yoldaki hayat başarılarına ve mutluluklarına katkıda bulunmak benimsediğimiz bir vizyondur” şeklinde konuştu.

Anna Günsel, Prof. Dr. Mossadek Talby ile uzun süreli bir işbirliği, eğitim ve araştırma projelerinin ele alınarak ülkemizin eğitim ve bilim misyonunun geliştirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Çocukları Bilim Kültürü İle Buluşturuyoruz…”

Çocukların üniversite ile etkileşim içinde bilimsel eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve çocuklara temel yaşam becerisi kazandırma hedefiyle Özay Günsel Çocuk Üniversitesinin yapılandırıldığını belirten Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların bilim insanı olma yolunda ilerlemelerine örnek olacak ilk adımı attıklarını söyledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde kısa süreli kurslar, konferanslar, bilimsel etkinliklerden oluşan bir dizi program bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Meriçli, “Bu kapsamda ilk konferansımızda önemli Fizik Profesörlerinden Prof. Dr. Mossadek Talby’i ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklar eğlenceli bir şekilde atomun sırrına yolculuk yaparak öğrenecekler. Çocuklar, bir bilim insanının sahip olduğu özelliklerin hepsine sahip. Öğrenmeyi sevip, merak ediyorlar. Bu tür uygulamalı eğitim ile çocukların öğrenme heveslerine, bilimsel düşünce ve girişimcilik ruhlarının gelişmelerine katkı sağladığımızı düşünüyoruz” dedi.