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CERN’de Yakın Doğu Üniversitesi İmzası

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CERN’de Yakın Doğu Üniversitesi İmzası…Öğretim Görevlisi Berna Uzun CMS Grubunda Çalışmaya Başladı…
CERN’de Yakın Doğu Üniversitesi İmzası

Yakın Doğu Üniversitesi Uzman Öğretim Görevlisi Berna Uzun, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bazı fizik olaylarının iyi algılanabilmesini sağlayan ve genel amaçlı bir dedektör olan CMS (Compact Muon Solenoid) grubunda teknik çalışmacı ve araştırmacı olarak çalışmalara başladı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 37 ülkeden yaklaşık 2000 fizikçi ve mühendis katılarak 155 enstitünün katkı verdiği CMS grubunda Berna Uzun, çarpışma sırasında CMS dedektörü tarafından dedekte edilen parçacıkların kaydedilmesine ve elde edilen verilerin işlenmesinde görev alacak.

 

CMS, Büyük Hadron Çarpıştırıcısının ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb  isimli 4 büyük dedektörten oluşan en önemli parçalarından biri görevini görüyor. Bu dedektörler hızlandırılan parçacıkların çarpışması esnasında oluşan parçacıkların kaydedilmesini sağlayan binlerce elektronik devreye sahip binlerce karmaşık parçalardan oluşan devasa cihazlardır. 

Temel Bilim Araştırmalarının Yanında Yarının Teknolojilerini Geliştirmekte Önemli Bir Rol Oynuyor…

Temel bilimlerdeki ilerlemelerin yanı sıra teknolojik gelişmelerin de sağlandığı dünyadaki en önemli merkezlerden bir olan CERN hızlandırıcıları sayesinde günümüzde süper iletken teknolojisinin ilerlemesi, temiz enerji kaynaklarının araştırılması, bilgisayar teknolojisi, yeni elementlerin keşfi, tıpta teşhis ve tedavi, malzeme bilimi, bilişim teknolojisi, nükleer tıp ve radyoterapi, nanobilim, lazer fiziği, plazma fiziği, elektronik, telekomünikasyon ve daha birçok alanda gelişmeler sağlanıyor. Bilgisayar iletişimini sağlayan World Wide Web (www) dünyanın farklı yerlerinde çalışan fizikçilerin birbirleriyle daha hızlı ve kolay iletişim kurmaları amacıyla CERN’de geliştirildi. Evren neyden yapılmıştır? Sorusuna bir cevap bulması amacıyla 1954 yılında İsviçre’de 12 ülkeden araştırmacıların katılımı ile kurulan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), günümüz şartlarında araştırmacılara temel bilimin en üst aşamasında en son teknolojisi oluşturan ve hala geliştirilen deneysel olanaklardan yararlanarak bilgi üretme ve günümüz problemlerine de çözüm olanakları sunuyor.

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