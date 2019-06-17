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Çernobil dizisine santralin eski müdüründen eleştiri

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Çernobil Nükleer Santrali’nin eski müdürü İgor Gramotkin, ABD merkezli HBO kanalının 'Çernobil' isimli mini kurgu dizisinin yapımcılarını tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı.
Çernobil dizisine santralin eski müdüründen eleştiri

1988’de başlayarak santralde toplam 30 yıllık çalışma geçmişi olan, 2005-2018 döneminde ise tesisin yönetimini bizzat üstlenen Gramotkin, Rossiya 24 televizyonundaki açıklamasında dizinin yapımcılarını tarihi gerçekleri saptırmakla suçladı.

Dizide çarpıtılan birçok sahnenin yer aldığına dikkat çeken Gramotkin, en memnun kalmadığı şeyinse kilit karakterlerin sürekli olarak içmeleri ve 'ellerinde votka bardaklarıyla koşuşturmaları' olduğunu vurguladı.

 

“Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle kızgınlığını dile getiren Gramotkin, ayrıca tünel kazan 'çırılçıplak maden işçileri' görüntüsüne de sinirlendiğini anlattı. Gramotkin o anki çalışma koşullarının gerçekten çekilmez olduğunu ama durumu bu şekilde göstermenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dizide çarpıtılan birçok sahnenin yer aldığına dikkat çeken Gramotkin, en memnun kalmadığı şeyinse kilit karakterlerin sürekli olarak içmeleri ve 'ellerinde votka bardaklarıyla koşuşturmaları' olduğunu vurguladı.

 

“Güvenliğin sağlanmasıyla ilgili en önemli, ilkesel kararlar sarhoş olarak mı alınıyordu yani? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu tür şeyleri nasıl gösterebilirsiniz?” ifadeleriyle kızgınlığını dile getiren Gramotkin, ayrıca tünel kazan 'çırılçıplak maden işçileri' görüntüsüne de sinirlendiğini anlattı. Gramotkin o anki çalışma koşullarının gerçekten çekilmez olduğunu ama durumu bu şekilde göstermenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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