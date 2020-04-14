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Çernobil Nükleer Santrali Yangın Tehdidi Altında

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Çernobil Nükleer Santrali Yangın Tehdidi Altında
Çernobil Nükleer Santrali Yangın Tehdidi Altında

Ukrayna'nın kuzeyinde günlerdir devam eden orman yangınlarının, yıllar önce yaşanan felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline birkaç kilometre mesafedeki alana sıçradığı bildirildi.

Sivil toplum örgütü Greenpeace, alevlerin yetkililerin duyurduklarından çok daha büyük olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Greenpeace Rusya sorumlusu en büyük yangının 34.000 hektarlık bir bölgeye yayıldığı, eski nükleer santralin yalnızca bir kilometre uzağında olan ikinci yangının da 12.000 hektarlık bir alana yayıldığı uyarısında bulundu.

Polis, yangının bir kişinin yasak bölge yakınlarında kuru ot yakması üzerine 4 Nisan'da başladığını söyledi. Alevler 4 Nisan'dan bu yana nükleer santral yakınlarına ulaştı.

Yangını, üzerlerinde özel sert koruyucular bulunan 300'den fazla itfaiyecinin ve havadan da altı helikopter ve uçakların söndürmeye çalıştığı bildirildi.

Bir yetkilinin iddiasının aksine Ukrayna yönetimi 'radyasyon seviyesinin normal seyrinde' olduğunu söylüyor.

Ukrayna Devlet Kurumu'nun Yasak Bölge'den sorumlu başkan vekili Katerina Pavlova, Associated Press haber ajansına açıklamasında 'yangının kontrol altına alınamadığını' söyledi.

'RADYASYON SEVİYESİ ARTTI' İDDİASI

Ukrayna devletinin ekolojik denetim biriminin başkan vekili Yegor Firsov 5 Nisan'da Facebook sayfasında paylaştığı mesajda bölgedeki radyasyon seviyesinin normalin üzerine çıktığı uyarısını yapmıştı.

Hükümet yetkilileri ise bu iddiayı reddedip radyasyon seviyesinin 'normal sınırlarında olduğunu' söylemişti. Firsov da daha sonra bu sözlerini geri çekti.

Pripyat yakınlarındaki Çernobil nükleer santrali, 4 numaralı reaktörün patladığı 1986 yılından bu yana terk edilmiş halde.

Patlamayla Avrupa'nın geneline radyoaktif bulutlar yayılmıştı. Santralin çevresi kısa sürede radyasyonun etkisi altında kaldı.

Nükleer santralin yaklaşık 30 kilometrelik alanında yaşamak yasaklandı.

Çernobil, son operasyonel reaktörü 2000 yılında kapanana kadar enerji üretmeye devam etti.

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