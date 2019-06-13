Çernobil’de Çıplak Fotoğraf Çektiren Instagram Modeline Yoğun Eleştiri

Chernobyl dizisinin yayınlanmasının ardından nükleer santral bölgesine olan ilgi bir hayli arttı. Bu ilginin artmasının ardından birçok kişi de bu alanda fotoğraf çekilmeye başladı.

Geçtiğimiz gün Chernobyl dizisinin yazarı ve yapımcısının orada düşüncesizce fotoğraf çekilenler için yaptığı açıklama yetersiz kalmış olacak ki ortaya yeni ve düşüncesiz fotoğraflar çıkmaya devam ediyor. Bu seferki fotoğraflarsa nz.nik isimli bir Instagram modelinden geldi.

Fotoğrafları Instagram üzerinden paylaşan ve ciddi şekilde eleştiriyle karşı karşıya kalan modelin aldığı yorumlardan biriyse şu şekilde oldu:

“Bu tam olarak orada ölen herkesle dalga geçmek gibi bir şey. Önce yarı çıplak bir şekilde poz veriyorsun, şimdi de suratında aptal bir gaz maskesiyle mi poz veriyorsun? Haline üzülüyorum. Tüm bunları negatif bir ilgi uğruna yaptın çünkü yalnızca Instagram’da patlamak için yapıyorsun. Ayrıca o taktığın şey seni radyasyon zehirlenmesinden korumayacak. Sadece ölen insanları aşağılamanı sağlayacak.”