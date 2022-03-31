“Çernobil’deki Rus askerleri zehirlendi”

Rusya-Ukrayna savaşının en dikkat çeken noktalarından Çernobil Nükleer Santrali’nden yeni bir haber geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının en dikkat çeken noktalarından Çernobil Nükleer Santrali’nden yeni bir haber geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ni işgal eden Rus askerlerinin bir bölümü radyasyon nedeniyle zehirlenerek tedavi altına alındı. Santralde görevli bir çalışana dayandırılan haberde, Rus askerlerinin tedavi için Belarus'a gönderildiğini belirtildi.

“RADYASYON RÜTBE TANIMIYOR”

Ukraynalı çalışan, çok sayıda Rus askerinin tedavi için Belarus'un Gomel kentindeki radyasyon tedavi merkezine gönderildiğini söyledi. Görevli, nükleer santraldeki kurallara uymayan Rus birliklerinin hastalanmasında, Rusya'nın komuta ve istihbarat alanındaki yetersizliklerinin de rol oynadığını ifade ederek “Radyasyon rütbe tanımıyor” dedi.

Belarus'taki bazı yayın organları da bu hafta Çernobil'den Gomel'e en az 7 otobüs dolusu Rus askerinin tedavi için gönderildiğini aktardı.

Rus ordusunun, 1986'da nükleer felaketin yaşandığı ve yüksek radyasyon seviyesi nedeniyle “Kırmızı Orman” olarak bilinen santrali ele geçirmesi, yeni bir nükleer sızıntı yaşanabileceği yönünde büyük paniğe yol açmıştı. Daily Mail'in haberine göre Çernobil çalışanları, Rus askerlerinin radyasyona karşı koruyucu kıyafet giymemesini “intihar” olarak niteledi.

Çernobil'in direktörü Valeri Seyda da, daha önce Rus askerlerinin radyasyon konusunda dikkatli olmaları için uyarıldığını ancak bu uyarının dikkate alınmadığını ifade etmişti.