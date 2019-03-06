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Cerrahi Derneği kurs düzenliyor

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Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “anal hastalıklar” konusunda kurs düzenliyor.
Cerrahi Derneği kurs düzenliyor

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “anal hastalıklar” konusunda kurs düzenliyor.

9-10 Mart tarihlerinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde yer alacak kursta, özellikle hemoroid hastalığında yeni tedavi alternatifleri karşılaştırmalı olarak tartışılacak ve bu hastalıkların yeni teknolojik imkanlarla ameliyatları da yapılacak.

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Mehmet İnan’ın açıklamasına göre, kurs programında ikisi Türkiye den biri de KKTC’den olmak üzere üç öğretim görevlisi konuşmacı olarak yer alacak.

 

HASTANEDE AMELİYAT

15.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek kurs programında, lazerle hemoroid ve fistül ameliyatı yanında doppler kılavuzluğunda hemoroid arter ligasyon yönteminin yer aldığı hemoroid ameliyatı 10 Mart’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gerçekleştirilecek.

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