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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deney aşıları uygulanmaya başlayacak

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Önümüzdeki hafta başlayacak olan deney aşıları için gönüllülerin büyük bir kısmını sağlık çalışanları oluştururken, fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afiş asıldı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deney aşıları uygulanmaya başlayacak

Koronavirüs ile mücadelede aşı çalışmaları devam ederken Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması, Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.

Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı.

CERRAHPAŞA'DA DA DENEY AŞILARI YAPILACAK

Aşı uygulamasının yapılacağı merkezlerden biri olarak belirlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de önümüzdeki hafta Çin menşeli aşı yapılacak. Ekim ayının ilk haftasında ise Almanya kökenli aşı gerçekleştirilecek.

GÖNÜLLÜ ARANIYOR

Fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afişler asılırken, gönüllülerin büyük bir kısmının belirlendiği ve çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğu öğrenildi.

"UMUTLUYUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanacak aşı denemelerinde gönüllü olan Doç. Dr. Devrim Sarıbal, "Bu süreçte zaten enfeksiyon hocalarımızla beraber çalışıyorduk. Böyle bir teklifle geldiler. Süreçten zaten haberimiz vardı. Ben, annem, babam ve iki kardeşim gönüllüyüz. Laboratuvarda çalışan arkadaşlarımızın çoğu da gönüllü. Bize ilk doz 1 Ekim'de yapılacak. Bekliyoruz ve umutluyuz. Aşıdan başka korunma yöntemimiz yok. Bununla ilgili bir endişemiz yok" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜ OLMAK İSTERİM"

Hastanede afişleri gören pek çok vatandaş da gönüllü olabileceğini belirtiyor.

Batuhan Eğrikaya adlı vatandaş, "Aşının biraz hızlandırılması gerekiyor. Maske takılsa bile korunmak çok zor. Aşı çalışmasında gönüllü olmak isterim" ifadelerini kullandı.

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