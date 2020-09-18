  • BIST 1.112
  • Altın 474,261
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 21 vaka! 3'ü yerel

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta Koronavirüs deney aşıları yapılmaya başlayacak

» »
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta Koronavirüs deney aşıları yapılmaya başlayacak
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önümüzdeki hafta Koronavirüs deney aşıları yapılmaya başlayacak

Koronavirüs'le mücadele kapsamında Türkiye'de geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan deney aşıları önümüzdeki hafta itibarıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanmaya başlayacak. İlk etapta 400 kişi üzerinde denenecek Çin menşeli aşılara 1 Ekim itibarıyla Almanya menşeli aşılar da eklenecek. Gönüllülerin büyük bir kısmını sağlık çalışanları oluştururken, fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afişler asıldığı görüldü. 

Koronavirüs'le mücadelede aşı çalışmaları devam ederken Çin'de geliştirilen Koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Aşı uygulamasının yapılacağı merkezlerden biri olarak belirlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de önümüzdeki hafta Çin menşeli aşı yapılacak. Ekim ayının ilk haftasında ise Almanya kökenli aşı gerçekleştirilecek. Fakültenin bazı yerlerine gönüllü olmak isteyenler için afişler asılırken, gönüllülerin büyük bir kısmının belirlendiği ve çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğu öğrenildi.

"Faz 3 çalışmasını başlatacağız"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Koronavirüsle ilgili oyun bozucu olan ve bu işe dur diyecek olan aşı çalışmaları. Dünyada çok sayıda aşı çalışması şu an devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Faz 1, Faz 2 ve evrelerini tamamlamış Faz 3 evresinde. Ülkemizde de şu an iki aşı çalışması var. Bir tanesi Çin'den gelen ve bir tane de Almanya kökenli. Sağlık Bakanlığı'ndan ve etik kurullardan izin alındı. Önümüzdeki hafta itibarıyla biz de Çin menşeli aşı için Faz 3 çalışmasını başlatacağız. Gönüllüler büyük oranda tespit edildi. Gönüllerin büyük bir kısmı sağlık çalışanları arasından ama tamamı sağlık çalışanı değil. Gelenleri de gönüllü olarak alıyoruz. Gönüllülerde aradığımız kriterler, 18 yaşından büyük olmak, Koronavirüs geçirmemiş olması, bunlar çalışmaya alınmadan önce PCR testleri yapılıyor. Negatif olması gerekiyor. Antikorun da negatif olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

"Yaklaşık 400 kişi bu çalışmaya alınacak"

Gönüllülerin aşı için hızla kendilerine ulaşmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Sait Gönen, fakültenin bazı bölümlerine afişler de asıldığını ifade etti. "Zannediyorum sayı tamamlandı" diyen Gönen, "Yaklaşık 400 kişi bu çalışmaya alınacak ama ekim ayı başında da bir başka çalışmanın startı verilecek. O aşı için de yaklaşık 100'ün üzerinde vaka alınacak" diye konuştu.

"8 tane aşı çalışması var"

Türkiye'deki aşı çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Sait Gönen, 8 aşı çalışması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından incelemeye alınmış 8 tane aşı çalışması var. Ama bunlar Faz 3 aşamasına geçmiş değil henüz. Faz 3 aşamasından önceki aşamalar devam ediyor. Bir aşının Faz 3 çalışmasına gelebilmesi için önce laboratuvar şartlarında incelemelerin yapılması lazım. Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında başarılı olup tüm aşamaları tamamladıktan sonra Faz 3 aşamasına geliniyor. Benim bildiğim kadarıyla Faz 3 çalışmasına gelen yok. Önümüzdeki hafta itibarıyla Çin menşeli aşının Faz 3 çalışması başlayacak. Ekim başında da Almanya menşeli aşının eş zamanlı olarak Almanya, Amerika'da ve Türkiye'de Faz 3 çalışması başlayacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de her iki aşıda da merkezlerden bir tanesi." 

"Bekliyoruz ve umutluyuz"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uygulanacak aşı denemelerinde gönüllü olan Doç. Dr. Devrim Sarıbal, "Bu süreçte zaten enfeksiyon hocalarımızla beraber çalışıyorduk. Böyle bir teklifle geldiler. Süreçten zaten haberimiz vardı. Ben, annem, babam ve iki kardeşim gönüllüyüz. Laboratuvarda çalışan arkadaşlarımızın çoğu da gönüllü. Bize ilk doz 1 Ekim'de yapılacak. Bekliyoruz ve umutluyuz. Aşıdan başka korunma yöntemimiz yok. Bununla ilgili bir endişemiz yok" diye konuştu. 

"Aşı çalışmasında gönüllü olmak isterim"

Hastanede afişleri gören pek çok vatandaş da gönüllü olabileceğini belirtiyor. Batuhan Eğrikaya adlı vatandaş, "Aşının biraz hızlandırılması gerekiyor. Maske takılsa bile korunmak çok zor. Aşı çalışmasında gönüllü olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 3 oldu!18 Eylül 2020 Cuma 16:07
  • İlaç Kullanmadan Sivilce İzlerinden Kurtulmanız Mümkün !18 Eylül 2020 Cuma 13:10
  • Ciltte Oluşan Problemlere Dikkat !18 Eylül 2020 Cuma 12:50
  • Afrika'da 41 Bin Sağlık Çalışanı Kovid-19'a Yakalandı18 Eylül 2020 Cuma 10:08
  • Yemen'de 1 Milyona Yakın Kovid-19 Vakası Olmasından Korkuluyor18 Eylül 2020 Cuma 10:02
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu aştı18 Eylül 2020 Cuma 09:59
  • Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa’ya çok ciddi yeni bir Covid-19 dalgası geliyor18 Eylül 2020 Cuma 09:48
  • Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Zatürre aşısı Kovid-19'dan korumaz.18 Eylül 2020 Cuma 09:32
  • Kök hücre vücudun tamircisi17 Eylül 2020 Perşembe 21:02
  • Dünya genelinde 2040'a kadar Parkinson hastası sayısının 18 milyona ulaşması bekleniyor17 Eylül 2020 Perşembe 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti