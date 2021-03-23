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Cerrahpaşalı profesörler uyardı:Türkiye'de yoğun bakımda yatan hasta sayısı iki kat arttı

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Cerrahpaşalı profesörler uyardı:Türkiye'de yoğun bakımda yatan hasta sayısı iki kat arttı
Cerrahpaşalı profesörler uyardı:Türkiye'de yoğun bakımda yatan hasta sayısı iki kat arttı

Mutant virüsün de etkisiyle artan vaka sayılarının etkisi hastanelere yansıdı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden profesörler yoğun bakımda yatan hasta sayısının yüzde 50 oranında, acile başvuruların ise beş kat arttığını söyleyerek uyardı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Oktay Demirkıran ve aynı hastanede Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizeli vakaların son günlerde yeniden tırmanışa geçmesinin sonuçlarını DHA’ya değerlendirdi.

Aynı zamanda Türk Yoğun Bakım Derneği yönetim kurulu üyesi Demirkıran mutant virüslerin de etkisiyle tekrar artış olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizim yoğun bakımdaki hasta sayımız aşağıya inmişti. Daha önce Covid’e dönen servislerimiz sayılar azalınca normal servislere çevrilmişti tekrar. Fakat geçen haftadan bu yana normal servisleri tekrar Covid servislerine çevirmek durumunda kaldık. Hasta sayıları artmaya başladı. Yoğun bakıma 2’nci dalgadaki kadar yüksek hasta sayısı girişi olmadı ancak servislerdeki hasta sayısı arttıkça bu tehlike devam ediyor olacak.”

Hasta sayılarının bir önceki haftaya göre iki katına çıktığını ve yoğun bakımda mutasyonlu virüslerin bulunduğunu vurgulayan Demirkıran “Bizim hastanemizdeki hasta sayısı geçen hafta 23-24’lerde iken bu hafta 50 ve biraz daha fazlasına çıktı” dedi.

İkizeli ise geçtiğimiz haftaya göre acil servis başvuru sayısında beş-altı kat artış olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Geçen haftalarda Covid nedeniyle acil servis başvuru sayımız 10-15 iken, yine servislerde bir-iki hasta yatarken, bu hafta içerisinde Covid nedeniyle başvuru sayısı 100’leri buldu. Bunlardan da yaklaşık 40-50 tanesi Covid tanısı koyuyoruz. 10-15 arası hasta yatışımız oluyor. Burada havaların da etkisi var. Soğuk ve yağışlı geçmesi vatandaşlar kapalı ortamlarda daha yan yana sosyal mesafeye dikkat etmediklerinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafe ve maske konusuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat etmezsek bu artış daha da devam edecektir. Rehavet eğer artarsa hasta sayıları da artacak ve acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız.” 

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