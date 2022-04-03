Ceryan çarptı! Faturalar alev alev!

Esnaf ve vatandaşın sosyal medya hesaplarından paylaştığı paylaşımlar şu şekilde

"Normalde 2,500 TL gelen elektrik faturam bu ay 12,100 TL geldi .

Bu mübarek günün rahmetine insallahım bu halka bu zulmü reva gören zihniyet . Benim çocuklarımın rızkını yediğiniz için ilahi tanrım doktorlarda sürünesiniz ve derdinize derman bulunamasın inim inim inleyerek son nefesinizi veresiniz"

Mustafa Sert isimli vatandaş'ın daha önceden gelen elektrik faturası 2.500 TL iken bu ay gelen faturası ise 12.100 TL

Emirali Tatlıdil'in payaşımı ise şu şekilde: