Ceryan çarptı! Faturalar alev alev! 1 Ağustos itibarı ile gelen elektrik faturalarına vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

Ceryan çarptı! Faturalar alev alev! 1 Ağustos itibarı ile gelen elektrik faturalarına vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

Temmuz ayı elektrik faturaları, vatandaşı çıldırttı.

İhalesiz bir şekilde yakıt alınan ve sürekli zarara uğrayan KIB-TEK'te borç yükü vatandaşın sırtına yükleniyor.

Buna göre bir önceki ay, 200-300 TL gelen elektrik faturaları, bu ay 900-1000 TL civarında geldi.

Gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü.

Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, kara kara temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu kavurucu yaz sıcaklarında en uygun şekilde nasıl serinleyeceklerini düşünmeye başladı.

Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke artıyor.

Bir önceki aya göre oldukça fazla gelen elektrik faturaları tüm halkı çileden çıkardı.

Faturalara bir tepki de CTP Milletvekili Devrim Barçın'dan geldi.

Barçın, bir önceki aya göre bu ay elektrikte yüzde 178 artış yaşandığını kaydetti.

İşte Barçın'ın sosyal medya paylaşımı...

Ocak ayında 1.205 kws'ye 1.187 TL, Temmuz'da 962 kws'ye 3.300 TL elektrik faturası geldi.

Artış oranı %178

Peki 6 ayda hangi girdi maliyeti bu oranda arttı ki.

İhalesiz akaryakıt alan UBP-DP-YDP yetkililerinin, kurumu milyonlarca TL zarara uğratmasının bedelini, halk olarak biz ödüyoruz işte

Bir de çoklu tarifeye döneceğiz demişlerdi aylarca önce.

İşleri güçleri yalan.